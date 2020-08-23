Погода в Україні на 24 серпня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 24 серпня очікується тепла та сонячна. Температура повітря прогріється до +31° в південних та центральних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +26°. Синоптики прогнозують дощі на півночі та заході країни, в інших регіонах без опадів.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 22−31° вище нуля. Вночі температура буде теплою та складе 11−18° вище нуля. Вітер обіцяють північно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 24 серпня буде помірно теплою, але з дощами та грозами. Вночі повітря прогріється до 16−18° тепла, а вдень — 23−25° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується спекотна і без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 11−13° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 29−31° вище нуля.

Погодні умови в Одесі у понеділок очікуються по-літньому сонячні та без опадів. Температура повітря вночі буде 19−21° тепла, а вдень — 32−34° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде сонячна та тепла. Температурні показники будуть такими: уночі 18−20° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

Погода в Карпатах 24 серпня прогнозується дощова та помірно тепла, очікується грози та дощі. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 16−18° тепла, а вдень 24−26° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 24 серпня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кульбіда дав спекотний прогноз погоди на серпень.