Кульбіда дав спекотний прогноз погоди на серпень — погода в Україні

Кульбіда дав спекотний прогноз погоди на серпеньhttps://racurs.ua/ua/n141783-kulbida-dav-spekotnyy-prognoz-pogody-na-serpen.htmlРакурс
Прогноз погоди на серпень в Україні озвучив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Синоптик також нагадав, що точних прогнозів погоди на більше, аніж місяць вперед не існує.
Точних прогнозів погоди на більше, ніж місяць і навіть на місяць вперед не існує, тому є просто розрахунки по кліматичних моделях, є виявлені тенденції зміни погодних умов і температурного режиму у місячному розрізі для України, — зазначив Кульбіда в інтерв’ю УНН.
За його словами, згідно з кліматичними моделями і тенденціями зміни клімату серпень — другий після липня місяць по підвищенню температури повітря.
Тобто середня температура серпня за останні років 30 в Україні зросла майже на два градуси. Це свідчить про те, що у 99% температура повітря серпня місяця все одно буде вищою за будь-яку кліматичну норму — і значно вищою. Слід очікувати, що серпень буде спекотний, — зауважив Кульбіда.
Синоптик розповів, що прогнозування дощів у серпні — складніше питання.
Це має бути спекотний місяць з великою кількістю днів з високою температурою повітря 30 і вище градусів, і не виключено, що будуть побиті температурні рекорди. Але, однозначно, що так не буде цілий місяць. Будуть періоди певних погодних змін, зниження температури, але вони будуть дуже короткочасні, — резюмував директор Укргідрометцентру.