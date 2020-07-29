Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Кульбіда дав спекотний прогноз погоди на серпень — погода в Україні

Кульбіда дав спекотний прогноз погоди на серпень

29 лип 2020, 16:13
999

Прогноз погоди на серпень в Україні озвучив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Синоптик також нагадав, що точних прогнозів погоди на більше, аніж місяць вперед не існує.

Точних прогнозів погоди на більше, ніж місяць і навіть на місяць вперед не існує, тому є просто розрахунки по кліматичних моделях, є виявлені тенденції зміни погодних умов і температурного режиму у місячному розрізі для України, — зазначив Кульбіда в інтерв’ю УНН.

За його словами, згідно з кліматичними моделями і тенденціями зміни клімату серпень — другий після липня місяць по підвищенню температури повітря.

Тобто середня температура серпня за останні років 30 в Україні зросла майже на два градуси. Це свідчить про те, що у 99% температура повітря серпня місяця все одно буде вищою за будь-яку кліматичну норму — і значно вищою. Слід очікувати, що серпень буде спекотний, — зауважив Кульбіда.

Синоптик розповів, що прогнозування дощів у серпні — складніше питання.


Це має бути спекотний місяць з великою кількістю днів з високою температурою повітря 30 і вище градусів, і не виключено, що будуть побиті температурні рекорди. Але, однозначно, що так не буде цілий місяць. Будуть періоди певних погодних змін, зниження температури, але вони будуть дуже короткочасні, — резюмував директор Укргідрометцентру.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿