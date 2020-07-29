Кульбіда дав спекотний прогноз погоди на серпень — погода в Україні

https://racurs.ua/ua/n141783-kulbida-dav-spekotnyy-prognoz-pogody-na-serpen.html

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Прогноз погоди на серпень в Україні озвучив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Синоптик також нагадав, що точних прогнозів погоди на більше, аніж місяць вперед не існує.

Точних прогнозів погоди на більше, ніж місяць і навіть на місяць вперед не існує, тому є просто розрахунки по кліматичних моделях, є виявлені тенденції зміни погодних умов і температурного режиму у місячному розрізі для України, — зазначив Кульбіда в інтерв’ю УНН.

За його словами, згідно з кліматичними моделями і тенденціями зміни клімату серпень — другий після липня місяць по підвищенню температури повітря.

Тобто середня температура серпня за останні років 30 в Україні зросла майже на два градуси. Це свідчить про те, що у 99% температура повітря серпня місяця все одно буде вищою за будь-яку кліматичну норму — і значно вищою. Слід очікувати, що серпень буде спекотний, — зауважив Кульбіда.

Синоптик розповів, що прогнозування дощів у серпні — складніше питання.