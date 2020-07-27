Прогноз погоди на серпень оприлюднив Укргідрометцентр — погода у серпні

https://racurs.ua/ua/n141660-prognoz-pogody-na-serpen-opryludnyv-ukrgidrometcentr.html

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Погода у серпні в Україні передбачається з помірними опадами та температурою повітря, яка на два градуси перевищуватиме середні багаторічні значення.

Синоптики Укргідрометцентру очікують погоду у серпні з місячною кількістю опадів на рівні 33−84 мм, у Карпатах — до 122 мм.

Прогноз кількості опадів на серпень 2020 року перебуває в межах середніх багаторічних значень, — повідомляється на сайті Українського гідрометеоцентру.

Середня температура у серпні очікується у межах 19−24°С вище нуля, у горах — 16−17°С тепла. Цей прогноз синоптиків на 1−2° перевищує середні багаторічні показники температури атмосферного повітря на останній місяць літа.

Синоптики також зауважили, що зазвичай середня температура у серпні складає 17−20°С, на півдні та південному сході України місцями 21−23°С, а в гірських районах 11−16°С.

Окрім цього, в Укргідрометцентрі нагадали про максимальні та мінімальні температурні значення для серпня.

Абсолютний максимум температури повітря становить 34−41°С, у Луганській області місцями 42 °C, в гірських районах — 26−33°С. Абсолютний мінімум — 1−7°С тепла, на півдні до 11 °C тепла, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0−2°С морозу, — йдеться у повідомленні.

Також наприкінці серпня можливі заморозки на поверхні ґрунту у більшості областей, за виключенням південних та центральних регіонів.