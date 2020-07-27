Сьогодні дообирають членів Ради громадського контролю НАБУ, фото: прес-служба НАБУ

https://racurs.ua/ua/n141659-dovybory-do-rady-gromadskogo-kontrolu-nabu-rozpochalysya-yak-progolosuvaty.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) свою роботу здійснює під наглядом Ради громадського контролю (РГК) — незалежного цивільного органу.

Розпочалося інтернет-голосування за двох членів РГК. Воно триватиме до 21.00 сьогоднішнього дня, 27 липня. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

До голосування допускаються лише громадяни України. Проголосувати можна лише не більше ніж за двох кандидатів.

Для того, щоб віддати свої голоси, потрібно:

зайти на відповідну сторінку на сайті НАБУ;

підтвердити адресу своєї електронної пошти та номер мобільного телефону українського GSM-оператора, на які прийде відповідний код;

пройти перевірку та підтвердити згоду на опрацювання особистих даних;

обрати кандидатів, за яких віддати свої голоси.

На проходження перевірок і обрання кандидатів відводиться 15 хвилин. У довиборах до РГК беруть участь троє учасників, які є представниками двох громадських об'єднань.

Загалом РГК складається з 15 осіб, яких обрали під час останнього голосування 28 травня, проте повноваження двох з них були достроково припинені через виявлення фактів штучного завищення голосів за них під час інтернет-голосування.

Результати голосування згодом будуть оприлюднені на офіційному сайті НАБУ.

Членів РГК НАБУ обирають терміном на один рік. У випадку довиборів, нові члени РГК обираються на строк, що залишився до кінця дії повноважень осіб, місця яких вони посядуть.

Чим займається РГК:

стежить за діяльністю НАБУ;

аналізує звіти цього антикорупційного органу;

виносить рекомендації;

оприлюднює суспільно важливу інформацію.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя нещодавно звинуватила НАБУ в тиску на голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.