https://racurs.ua/ua/n141657-sumskyy-gubernator-vidkryv-vogon-na-vechirci.html

Ракурс

Минулого тижня радник міністра внутрішніх справ Владислав Бухарєв представляв нового начальника УВС Сумської області. Як повідомляють джерела «Ракурсу», відзначали цю видатну подію традиційно: понтовою вервечкою потяглися великі люди в ліс, у вотчину Бухарєва, Лебедин. Все як годиться: виставили поліцейське оточення і давай святкувати. Досвяткувалися до такої межі відвертості, що, як подейкують злі, а ще і добре налякані язики, Бухарєв почав розповідати присутнім, що він хазяїн області і все тут буде як він скаже, а ще і почав пускати шпильки в бік губернатора — колишнього військового прокурора Романа Грищенка. Сонм однопартійців Бухарєва активно піддакував, хто ще був у змозі.

Грищенко ж — рідкісна в команді нинішнього президента людина з реальним бойовим, а не сценічним досвідом, терпів-терпів, а тоді вихопив зброю, зробив кілька пострілів, поклавши всіх на землю, й видав текст, що у сильно відредагованому вигляді звучить приблизно так: ну що, людоньки нетрадиційної орієнтації, хто тут хазяїн?

Те, що було далі, гідне пензля художника. Один з представників «Батьківщини» благав Аллаха відвести цю біду, поліцейське оточення розтануло наче вранішній туман, і загалом свято життя було зіпсоване.

Мабуть, час президентові подумати про те, щоб забезпечити голів облдержадміністрацій автоматами, аби могли ефективно відстоювати центральну владу на місцях, приводячи до тями місцевих царьків.