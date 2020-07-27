https://racurs.ua/n141657-sumskoy-gubernator-otkryl-ogon-na-vecherinke.html

Ракурс

На прошлой неделе советник министра внутренних дел Владислав Бухарев представлял нового начальника УВД Сумской области. Как сообщают источники «Ракурса», отмечали это выдающееся событие традиционно: понтовым караваном потянулись великие люди в лес, в вотчину Бухарева, Лебедин. Все как положено: выставили полицейское оцепление и давай праздновать. Допраздновались до такой степени откровенности, что, как повествуют злые, а еще и хорошо напуганные языки, Бухарев начал рассказывать присутствующим, что он хозяин области и все здесь будет как он скажет, а еще и начал пускать шпильки в сторону губернатора — бывшего военного прокурора Романа Грищенко. Сонм однопартийцев Бухарева активно поддакивал, кто еще был в состоянии.

Грищенко же — редкий в команде нынешнего президента человек с реальным боевым, а не сценическим опытом, терпел-терпел, а потом выхватил оружие, сделал несколько выстрелов, уложив всех на землю, и выдал текст, который в сильно отредактированном виде звучит примерно так: ну что, люди нетрадиционной ориентации, кто здесь хозяин?

То, что было дальше, достойно кисти художника. Один из представителей «Батькивщины» просил Аллаха отвести эту беду, полицейское оцепление растаяло как утренний туман, и вообще праздник жизни был испорчен.

Наверное, пора президенту подумать о том, чтобы обеспечить председателей облгосадминистраций автоматами, дабы могли эффективно отстаивать центральную власть на местах, приводя в чувство местных царьков.