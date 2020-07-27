Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине заразил свыше 800 человек — новые данные Минздрава

Коронавирус в Украине подкосил свыше 800 человек — новые данные Минздрава

27 июл 2020, 09:35
999

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 27 июля обнаружили еще у 807 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 65 тыс. 656 украинцев.

В числе новых инфицированных 65 детей и 43 медика. 161 пациента пришлось госпитализировать, — заявил во время онлайн-брифинга в понедельник глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам министра, за прошедшие сутки выздоровели 315 человек. К сожалению, зафиксировано 11 летальных случаев.

В течение воскресенья, 26 июля, было проведено более 10,7 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых инфицированных обнаружили во:

  • Львовской области — 120;

  • Ивано-Франковской области — 96;

  • Ровенской области — 78;

  • и городе Киев — 70.

Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 тыс. 616 летальных случаев вследствие COVID-19. Победили болезнь 36 тыс. 122 пациента.

В Украине уже провели более 970,7 тыс. тестирований методом ПЦР.

По состоянию на утро 27 июля в Центр общественного здоровья Украины поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19.

Коронавірус в Україні


Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров