Коронавирус в Украине подкосил свыше 800 человек — новые данные Минздраваhttps://racurs.ua/n141658-koronavirus-v-ukraine-zarazil-svyshe-800-chelovek-novye-dannye-minzdrava.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 27 июля обнаружили еще у 807 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 65 тыс. 656 украинцев.
В числе новых инфицированных 65 детей и 43 медика. 161 пациента пришлось госпитализировать, — заявил во время онлайн-брифинга в понедельник глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
По словам министра, за прошедшие сутки выздоровели 315 человек. К сожалению, зафиксировано 11 летальных случаев.
В течение воскресенья, 26 июля, было проведено более 10,7 тыс. тестов на коронавирус. Больше всего новых инфицированных обнаружили во:
Львовской области — 120;
Ивано-Франковской области — 96;
Ровенской области — 78;
и городе Киев — 70.
Всего с начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 тыс. 616 летальных случаев вследствие COVID-19. Победили болезнь 36 тыс. 122 пациента.
В Украине уже провели более 970,7 тыс. тестирований методом ПЦР.
По состоянию на утро 27 июля в Центр общественного здоровья Украины поступило 901 сообщение о подозрении на COVID-19.