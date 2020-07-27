Флаг Германии. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141656-germaniya-ne-hochet-videt-rossiu-v-g7-agressoru-ne-prostili-krym.html

Ракурс

Германия резко отреагировала на возможное возвращение России в «большую семерку». Глава Министерства иностранных дел Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения РФ в состав G7 из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Он напомнил, что Россию исключили из G7 именно из-за военной агрессии касательно Украины. Об этом он рассказал в интервью Rheinische Post.

Глава МИД Германии заявил, что его страна настаивает на реализации минских договоренностей. Он добавил, что когда речь идет об урегулировании ситуации в Украине также необходимо обсуждать и аннексию Крыма.

Чиновник подчеркнул, что забыть о том, что Крым принадлежит Украине — невозможно. По его словам, смещение границ в Европе в XXI веке без веских причин является недопустимым. Он также выступил против участия в саммитах G7 представителей государств, не входящих в «большую семерку».

Отметим, что президент США Дональд Трамп уже не раз выступал за возвращение России в состав группы семи развитых стран мира.

31 мая Трамп заявил о переносе саммита на сентябрь 2020 года. США как принимающая сторона саммита отметили что, хотели бы пригласить на встречу Россию, Австралию, Индию и Южную Корею в качестве гостей.

В свою очередь премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также лидеры Германии и Франции, выступили против возвращения РФ в «большую семерку».

Россия была исключена из состава «большой восьмерки» в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль уверяет, что формат G8 России больше не интересен, потому что есть возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал не восстанавливать диалог мировых лидеров в формате «большой восьмерки» (G8) с участием России до тех пор, пока Кремль не вернет Крым и Донбасс.