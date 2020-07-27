Боевики заминировали украинские позиции, фото: телеканал «Прямой»

https://racurs.ua/n141655-provokaciu-protiv-ukrainskih-voennyh-podgotovili-boeviki-shtab-oos.html

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Боевики на Донбассе накануне введенного сегодня, 27 июля, с 00.01 перемирия подготовили провокацию против украинских военных.

Российско-террористические войска вблизи Новомихайловки с помощью противотанковых гранатометов заминировали украинские позиции противопехотными минами осколочной натяжного действия ПОМ-2. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Такие мины устанавливаются только дистанционно и имеют период самоликвидации от четырех до 100 часов.

Таким образом, мины могли сдетонировать уже после начала действия перемирия на Донбассе. Это позволило боевикам заявить о якобы обстреле со стороны украинских позиций или о подрыве украинских воинов на собственных минах.

То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, — отмечают в пресс-центре ООС.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак рассказал, в каких случаях украинские военные будут давать отпор врагу в условиях введенного на Донбассе перемири.