На Донбассе – очередное перемирие, фото: «Військовий навігатор»

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Перемирие на Донбассе началось сегодня, 27 июля, в 00.01.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) остается контролируемой, украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что перемирие на Донбассе не лишает украинских военных возможности действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства в случае нарушения противником достигнутых договоренностей.

О введении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня договорились 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы.

Согласно достигнутым договоренностям, действует запрет на наступательные и разведывательные действия, а также на применение огневых средств. Кроме того, предусмотрено применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня.

Напомним, Минобороны Украины для контроля за соблюдением прекращения огня отправляет на передовую украинских миротворцев, которые имеют опыт работы в миротворческих миссиях ООН.