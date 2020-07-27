На Донбасі – чергове перемир'я, фото: «Військовий навігатор»

https://racurs.ua/ua/n141654-peremyr-ya-na-donbasi-rozpochalosya.html

Ракурс

Перемир’я на Донбасі розпочалося сьогодні, 27 липня, об 00.01.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) залишається контрольованою, українські військові продовжують виконувати поставлені завдання. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що перемир’я на Донбасі не позбавляє українських військових можливості діяти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства в разі порушення противником досягнутих домовленостей.

Про запровадження режиму повного та всеосяжного припинення вогню домовилися 22 липня в межах переговорів Тристоронньої контактної групи.

Згідно з досягнутими домовленостями, діє заборона на наступальні та розвідувальні дії, а також на застосування вогневих засобів. Крім того, передбачене застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, Міноборони України для контролю за дотриманням припинення вогню відправляє на передову українських миротворців, які мають досвід роботи у миротворчих місіях ООН.