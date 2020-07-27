Ураган. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141653-tramp-vviv-rejym-ns-u-tehasi-cherez-burhlyvyy-uragan-video.html

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У США запровадили режим надзвичайної ситуації через потужний ураган «Ханна», який пронісся в штаті Техас.

Таке розпорядження полегшує надання федеральної допомоги місцевій владі. Про це повідомив губернатор Техасу Грег Ебботт на своїй сторінці в Twitter.

Повідомляється, що розпорядження про введення надзвичайної ситуації (НС) допомагає Міністерству внутрішньої безпеки (МВБ) США і Федеральному агентству з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA) приступити до усунення наслідків стихійного лиха.

Раніше до президента США Дональда Трампа звернувся губернатор Техасу із проханням надати федеральну допомогу для усунення наслідків урагану «Ханна». Він повідомив, що 32 округів штату перебувають у тяжкому становищі.

За його словами, Національна гвардія США використовувала для евакуації судна, катери рятувальників, гелікоптери, а також направила медичні бригади на допомогу жителям.

Зазначимо, що в результаті сильних поривів вітру виявилися перекинутими три 18-колісних вантажівки та житловий автофургон. У зв’язку із цим ділянки шосе в районі Саріта поблизу кордону з Мексикою довелося перекрити.

На півдні штату Техас підтоплені дороги, а річки вийшли з берегів через випадання понад 30 см опадів. У районі Порт-Менсфілда повалило безліч дерев, з низки будинків зірвало дахи.

Ураган «Ханна» з’явився над сушею в районі бар'єрного острова Падре, в 115 км на південь від міста Корпус-Крісті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на фото із космосу показали потужний ураган «Дуглас». Він уже увійшов у центральну частину Тихого океану на своєму шляху до Гаваїв. Очікувалося, що ураган досягне Гавайських островів 27 липня. Йому присвоїли четверту категорію небезпеки.