Ураган. Фото: Pixabay

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Ракурс

В США ввели режим чрезвычайной ситуации из-за мощного урагана «Ханна», который пронесся в штате Техас.

Такое распоряжение облегчает предоставление федеральной помощи местной власти. Об этом сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт на своей странице в Twitter.

Сообщается, что распоряжение о введении чрезвычайной ситуации (ЧС) помогает Министерству внутренней безопасности (МВБ) США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) приступить к устранению последствий стихийного бедствия.

Ранее к президенту США Дональду Трампу обратился губернатор Техаса с просьбой предоставить федеральную помощь для устранения последствий урагана «Ханна». Он сообщил, что 32 округа штата находятся в бедственном положении.

По его словам, Национальная гвардия США использовала для эвакуации суда, катеры спасателей, вертолеты, а также направила медицинские бригады на помощь жителям.

Отметим, что в результате сильных порывов ветра оказались опрокинутыми три 18-колесных грузовика и жилой автофургон. В связи с этим участки шоссе в районе Сариты близ границы с Мексикой пришлось перекрыть.

На юге штата Техас подтоплены дороги, а реки вышли из берегов из-за выпадения свыше 30 см осадков. В районе Порт-Мэнсфилда повалило множество деревьев, с ряда домов сорвало крыши.

Ураган «Ханна» оказался над сушей в районе барьерного острова Падре, в 115 км к югу от города Корпус-Кристи.

Напомним, ранее мы сообщали, что на фото из космоса показали мощный ураган «Дуглас». Он уже вошел в центральную часть Тихого океана на своем пути к Гавайям. Ожидалось, что ураган достигнет Гавайских островов 27 июля. Ему присвоили четвертую категорию опасности.