Ураган «Дуглас» в Тихом океане сфотографировали из космоса — новости США

https://racurs.ua/n141600-uragan-duglas-v-tihom-okeane-pokazali-iz-kosmosa.html

Ракурс

Ураган «Дуглас», которому присвоили четвертую категорию опасности, вошел в центральную часть Тихого океана на своем пути к Гавайям. Ожидается, что ураган достигнет Гавайских островов 27 июля. Европейская спутниковая миссия по наблюдению Земли обнародовала космические фото мощной стихии.

Тропический шторм «Дуглас» стал первым ураганом сезона в восточной части Тихого океана.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами отмечает, что его скорость ветра составляет 120 км/ч, а максимальная 215 км/ч, пишет The Watchers.

Ожидается, что «Дуглас» переместится на Гавайи в эти выходные. Ураган может пройти близ островов, поэтому существует большая вероятность усиления ветров, начиная с ночи на 25 июля.