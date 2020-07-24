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Ураган «Дуглас» в Тихом океане сфотографировали из космоса — новости США

Ураган «Дуглас» в Тихом океане показали из космоса

24 июл 2020, 22:59
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Ураган «Дуглас», которому присвоили четвертую категорию опасности, вошел в центральную часть Тихого океана на своем пути к Гавайям. Ожидается, что ураган достигнет Гавайских островов 27 июля. Европейская спутниковая миссия по наблюдению Земли обнародовала космические фото мощной стихии.

Тропический шторм «Дуглас» стал первым ураганом сезона в восточной части Тихого океана.

Национальный центр США по наблюдению за ураганами отмечает, что его скорость ветра составляет 120 км/ч, а максимальная 215 км/ч, пишет The Watchers.

Ожидается, что «Дуглас» переместится на Гавайи в эти выходные. Ураган может пройти близ островов, поэтому существует большая вероятность усиления ветров, начиная с ночи на 25 июля.

Ураган “Дуглас” біля Гаваїв сфотографували з космосу / Європейська супутникова місія зі спостереження Землі

Ураган “Дуглас” біля Гаваїв сфотографували з космосу / Європейська супутникова місія зі спостереження Землі

Ураган “Дуглас” біля Гаваїв сфотографували з космосу / Європейська супутникова місія зі спостереження Землі


Ураган “Дуглас” біля Гаваїв сфотографували з космосу / Європейська супутникова місія зі спостереження Землі

Ураган “Дуглас” біля Гаваїв сфотографували з космосу / Європейська супутникова місія зі спостереження Землі


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