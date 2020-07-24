Ураган “Дуглас” біля Гаваїв сфотографували з космосу

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Ракурс

Ураган «Дуглас», якому присвоїли четверту категорію небезпеки, увійшов в центральну частину Тихого океану на своєму шляху до Гаваїв. Очікується, що ураган досягне Гавайських островів 27 липня. Європейська супутникова місія зі спостереження Землі оприлюднила космічні фото потужної стихії.

Тропічний шторм «Дуглас» став першим ураганом сезону в східній частині Тихого океану.

Національний центр США по спостереженню за ураганами зазначає, що швидкість його вітру складає 120 км/год, а максимальна 215 км/год, пише The Watchers.

Очікується, що «Дуглас» переміститься до Гаваїв цими вихідними. Ураган може пройти поблизу островів, тому існує велика ймовірність посилення вітрів, починаючи з ночі на 25 липня.