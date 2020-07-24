Карантин у серпні — Кабмін оприлюднив постанову з новими правилами

https://racurs.ua/ua/n141599-karantyn-u-serpni-kabmin-opryludnyv-postanovu-z-novymy-pravylamy.html

Ракурс

Карантин в Україні офіційно продовжено до 31 серпня. Регіонам встановлюватимуть «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки в залежності від поширення коронавірусної інфекції.

Ввечері 24 липня відповідна постанова «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 641 була оприлюднена сайті уряду. Постанова містить 49 пунктів та регулює діяльність органів влади та суб'єктів господарювання.

Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 з 1 серпня до 31 серпня 2020 року залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, — йдеться у документі.

Регіони з найменшою захворюваністю відноситимуться до «зеленої» зони, а області зі значним поширенням — до «жовтої», «помаранчевої» та «червоної». У зонах діятимуть свої обмеження, які посилюватимуться або послаблюватимуться залежно від рівня поширення хвороби. Проте уряд затвердив низку обмежень, обов’язкових для всіх регіонів.

Органи місцевого самоврядування в регіонах «помаранчевої» та «червоної» зон можуть вводити додаткові обмеження, але в межах своєї компетенції. Щоп’ять днів Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглядатиме рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки в регіонах із «жовтим», «помаранчевим» або «червоним» рівнем.

Нагадаємо, рішення про продовження карантину до 31 серпня ухвалили на засіданні уряду 22 липня.