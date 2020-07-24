Рій бджіл спровокував хаос на пляжі у США — новини США

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Ракурс

Тисячі бджіл прилетіли на пляж Кейп Мей в американському штаті Нью-Джерсі та неабияк налякали відпочиваючих місцевих мешканців.

Спочатку комахи кружляли навколо пляжних парасольок, а потім обліпили один зі стілців.

Це було схоже на чорну хмару чогось навколо мене. Спочатку я не зрозуміла, що це було. Думаю, матка сіла на мій стілець, і вони усі зібралися навколо неї, — розповіла жінка Майя Шрейді-Вульф, місце відпочинку якій зайняли бджоли.

Один з очевидців події зателефонував місцевому пасічнику Аллену Брауну. Той приїхав на пляж в захисному костюмі і впродовж 25 хв збирав більшу частину вулика в картонну коробку.

За його словами, матка і її робочі бджоли, ймовірно, були віднесені вітром в бік пляжу. Потім їх привабити запах сонцезахисного крему. Браун повідомив, що планує поселити бджіл в одному з порожніх вуликів на своїй пасіці.

Нагадаємо, нещодавно у США поєдинок орла і акули у небі потрапив на відео.