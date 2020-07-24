Справу проти Зеленського закрив суд — названо причину

https://racurs.ua/ua/n141597-spravu-proty-zelenskogo-zakryv-sud-nazvano-prychynu.html

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Печерський райсуд Києва закрив адміністративне провадження проти президента Володимира Зеленського, відкрите за протоколом очільника Нацагентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова у зв’язку з тим, що глава держави не повідомив про «суттєві зміни у майновому стані».

Провадження у справі про адміністративне правопорушення… закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, — пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Єдиного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, 7 липня 2020 року Зеленський заявив, що готовий понести покарання, адже торік не задекларував зміни у майновому стані. НАЗК вручило Зеленському два адмінпротоколи про адмінправопорушення через недекларування змін у майновому стані й пообіцяло направити матеріали до суду. Президенту загрожував штраф у розмірі 1700−3400 грн.

НАЗК зазначало, що Зеленський не вніс зміни до декларації після того, як 10 липня 2019 року отримав дохід у вигляді повернення номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики. Водночас у суді наголосили, що президент є суб'єктом, на якого поширюється дія закону «Про запобігання корупції», проте за ст. 105 Конституції він користується правом недоторканності на час виконання повноважень (проти нього не може бути порушено кримінальну справу).

Напередодні виборів, 18 квітня 2019 року, в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» тодішній кандидат у президенти Зеленський заявив: «Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам».