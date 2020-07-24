Зоопарк Києва святкує поповнення у родині альпак, з’явилося відео — новини Києва

https://racurs.ua/ua/n141596-popovnennya-u-rodyni-alpak-svyatkuie-zoopark-kyieva-video.html

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У Київському зоопарку народилася альпака. Працівники зоопарку 24 липня опублікували відеозапис з крихітною твариною та розповіли, яке ім’я дали альпаці.

У Київзоо поповнення. У родині альпак народилось маленьке дитинча — Зара, — йдеться в Фейсбук-повідомленні прес-служби Київського зоологічного парку загальнодержавного значення.

Також зоопарк показав відео з маленьким дитинчам.

Нагадаємо, впродовж перших трьох днів після відкриття оновлений столичний зоопарк відвідали понад 7 тис. киян та гостей столиці. Понад півтори тисячі з них придбали квитки до зоопарку онлайн.

23 травня в Києві відбулося відкриття зоопарку, де завершилася перша черга реконструкції.

Також нагадаємо, 24 липня втечу із зоопарку Одеси влаштувала група гамадрилів.