Зеленський відзначив 31 військового, шістьох — посмертно — новини України

https://racurs.ua/ua/n141595-zelenskyy-vidznachyv-31-viyskovogo-shistoh-posmertno.html

Ракурс

Володимир Зеленський 24 липня відзначив державними нагородами 31 військовослужбовця Збройних сил України, шістьох — посмертно.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Як зазначається в документі, нагороди присвоєно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Зокрема, Зеленський нагородив посмертно лейтенанта Олександра Маланчука орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, а ще шістьох захисників України (п'ятьох з яких посмертно) — орденом «За мужність» третього ступеня. Окрім цього, понад 20 бійців ЗСУ отримали медалі «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».

Нагадаємо, 24 липня повідомлялося, що званням «Герой України» українці пропонують нагородити загиблих на Донбасі захисників України. Відзначити посмертно пропонують військового медика Миколу Ільїна та військовослужбовців Дмитра Красногрудя та Ярослава Журавля. Відповідна електронна петиція до президента Володимира Зеленського під № 22/102380-еп з’явилася на сайті глави держави у п’ятницю.