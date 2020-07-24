Зеленский наградил 31 военного, шесть — посмертно

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Ракурс

Владимир Зеленский 24 июля отметил государственными наградами 31 военнослужащего Вооруженных сил Украины, шесть — посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Как отмечается в документе, награды присвоены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В частности, Зеленский наградил посмертно лейтенанта Александра Маланчука орденом Богдана Хмельницкого III степени, а еще шесть защитников Украины (пять из которых посмертно) — орденом «За мужество» третьей степени. Кроме этого, свыше 20 бойцов ВСУ получили медали «За воинскую службу Украине» и «Защитнику Отечества».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что званием «Герой Украины» украинцы предлагают наградить погибших на Донбассе защитников. Отметить посмертно предлагают военного медика Николая Ильина и военнослужащих Дмитрия Красногрудя и Ярослава Журавля. Соответствующая электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому под № 22/102380-эп 24 июля появилась на сайте главы государства.