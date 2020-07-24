Звание «Герой Украины». Фото: mvs.gov.ua

https://racurs.ua/n141574-zvanie-geroy-ukrainy-ukraincy-prosyat-predostavit-pogibshim-vozle-zaycevo.html

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Званием «Герой Украины» украинцы предлагают наградить погибших на Донбассе защитников Украины.

Отметить посмертно предлагают военного медика Николая Ильина и военнослужащих Дмитрия Красногрудя и Ярослава Журавля. Соответствующая электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому под № 22/102380-эп 24 июля появилась на сайте главы государства. Автором петиции является Марина Данилюк.

Прошу наградить (посмертно) званием «Герой Украины» лейтенанта, разведчика 35-й бригады морской пехоты Дмитрия Красногрудя, военного медика Николая Ильина и сержанта, разведчика 137-й ОМПБ 35-й бригады морской пехоты Ярослава Журавля, которые полегли в бою с российскими оккупационными войсками возле Зайцево, — отмечается в документе.

По состоянию на 14.30 петицию подписали 190 человек из необходимых для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.

Напомним, что 13 июля командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь погиб в результате подрыва на взрывном устройстве в «серой зоне» под Зайцево, что рядом с оккупированной Горловкой.

В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу армейцев ВСУ, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего офицера. При том было договорено о режиме «тишины» через ОБСЕ. Тогда погиб медик из эвакуационной команды Николай Ильин (Эстонец). А 17 июля стало известно о передаче украинской стороне тела погибшего медика.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты совершили надругательство над телом военного медика, который погиб на Донбассе и тело которого позже боевики передали украинской стороне.