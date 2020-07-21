Российские оккупанты совершили надругательство над телом погибшего медика. Фото: glavcom.ua

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Война на Донбассе продолжается уже шестой год, а боевики не перестают поражать своей жестокостью. Российские оккупанты совершили надругательство над телом военного медика, который погиб на Донбассе и тело которого позже боевики передали украинской стороне.

Тело погибшего медика по непонятным причинам было распорото от таза до шеи, после чего его грубо сшили. Также тело не хранилось в морге, вследствие этого оно покрылось большими трупными пятнами. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на полученные фотоснимки, которые «слишком ужасны, чтобы их публиковать».

Отмечается, что ранее подконтрольные оккупантам так называемые средства массовой информации публиковали видео, как в голове трупа медика торчит нож.

Напомним, что 13 июля командир разведывательного взвода лейтенант Дмитрий Красногрудь погиб в результате подрыва на взрывном устройстве в «серой зоне» под поселком Зайцево, которое находится рядом с оккупированной Горловкой.

В тот же день российские оккупационные войска с трех сторон обстреляли группу армейцев ВСУ, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего офицера. При том было договорено о режиме «тишины» через ОБСЕ. Тогда погиб медик из эвакуационной команды Николай Ильин (Эстонец).

А 17 июля стало известно о передаче украинской стороне тела погибшего медика.