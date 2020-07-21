Російські окупанти здійснили наругу над тілом загиблого медика. Фото: glavcom.ua

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Війна на Донбасі триває вже шість років, а бойови й досі вражають своєю жорстокістю. Російські окупанти здійснили наругу над тілом військового медика, який загинув на Донбасі й тіло якого бойовики пізніше передали українській стороні.

Тіло загиблого медика з незрозумілих причин було розпороте від тазу до шиї, після чого його грубо зшили. Також тіло не зберігалося у морзі, внаслідок цього воно покрилося великими трупними плямами. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на отримані фотознімки, які «дуже жахливі, щоб їх публікувати».

Зазначається, що раніше підконтрольні окупантам так звані засоби масової інформації публікували відео, як у голові трупа медика стирчить ніж.

Нагадаємо, що 13 липня командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої в «сірій зоні» під Зайцевим, що поруч з окупованою Горлівкою.

Того ж дня російські окупаційні війська із трьох сторін обстріляли групу армійців ЗСУ, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого офіцера. При тому було домовлено про режим «тиші» через ОБСЄ. Тоді загинув медик з евакуаційної команди Микола Ільїн (Естонець).

А 17 липня стало відомо про передачу українській стороні тіла загиблого медика.