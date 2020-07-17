Окупанти передали тіло загиблого поблизу Зайцевого медика, фото — Новинарня

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Бойовики на Донбасі передали українській стороні тіло загиблого поблизу Зайцевого медика. Він загинув 13 липня і відтоді окупанти усіляким чином гальмували пошук тіла українськими військовими.

В ООС повідомили про передачу неідентифікованого тіла на КПВВ «Мар'їнка». Утім, підтверджень того, що це — військовий медик, який загинув 13 липня, не було. Українські військові мали намір провести експертизу ДНК в Красногорівській лікарні.

«Укрінформ» згодом повідомив з посиланням на Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування, що в «сірій зоні» відбулася передача українській стороні тіла саме загиблого військового медика.

Про передачу тіла Миколи Ільїна заявляли й сепаратистські ЗМІ. Бойовики заявили, що продовжують пошуки тіла «третього ймовірно загиблого українського диверсанта» зі складу бригади морської піхоти.

Нагадаємо, що 13 липня командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої в «сірій зоні» під Зайцевим, що поруч з окупованою Горлівкою.

Того ж дня російські окупаційні війська із трьох сторін обстріляли групу армійців ЗСУ, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого офіцера. При тому було домовлено про режим «тиші» через ОБСЄ. Тоді загинув медик з евакуаційної команди Микола Ільїн (Естонець).