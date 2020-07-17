Політ унікальної комети. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/ua/n141263-polit-unikalnoyi-komety-neowise-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Комету Neowise тепер можна побачити у високій якості. На Міжнародній космічній станції (МКС) створили відео на основі 550 знімків найпопулярнішої комети серед астрономів цього літа. Ці знімки були зроблені з орбіти Землі.

Чарівне відео опублікував британський графічний дизайнер Шон Дорані, який обробляє знімки NASA.

Для створення відео астронавт МКС Боб Бенкен та його колеги зробили понад сотню знімків комети у вранішньому небі. Відеоролик створили на основі 550 фотографій з витримкою у сім хвилин.

Зазвичай такої кількості фото вистачає лише на 18 секунд відео, тому Дорані попрацював над послідовністю кадрів у відео і додав інтерпольовані кадри.

Комета C/2020 F3 була помічена у березні 2020 року за допомогою телескопа Neowise. Саме на честь цієї техніки вона отримала свою другу назву, яка розійшлася серед шанувальників астрономії. Комета вважається найяскравішою за останні сім років. Зближення об'єкта досить унікальне — наступного разу вона наблизиться на таку ж відстань до Землі лише через 6 тис. 800 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальну комету Neowise можна побачити над Україною.