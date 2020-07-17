Полет уникальной кометы Neowise показали на видео

Полет уникальной кометы. Фото: Shutterstock

https://racurs.ua/n141263-polet-unikalnoy-komety-neowise-pokazali-na-video.html

Ракурс

Комету Neowise теперь можно увидеть в высоком разрешении. На Международной космической станции (МКС) создали видео на основе 550 снимков самой популярной кометы среди астрономов этим летом.

Завораживающее видео опубликовал британский графический дизайнер Шон Доран, который обрабатывает снимки NASA.

Для создания видео астронавт МКС Боб Бенкен и его коллеги сделали более сотни снимков кометы в предрассветном небе. Видеоролик создали на основе 550 фотографий с выдержкой в семь минут.

Обычно такого количества фотографий хватает всего на 18 секунд видео, поэтому Доран сгладил последовательность кадров в видео и добавил интерполированные кадры.

Комета C/2020 F3 была обнаружена в марте 2020 года с помощью телескопа Neowise. Именно в честь этой техники комета получила свое второе название, которое разошлось среди поклонников астрономии. Она считается самой яркой за последние семь лет. Сближение объекта достаточно уникальное — в следующий раз объект приблизится на такое же расстояние к Земле только через 6 тыс. 800 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальную комету Neowise можно увидеть над Украиной.