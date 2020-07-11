Комета пролетает через космическое небо. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n140966-bolshaya-kometa-neowise-proletaet-nad-zemley-gde-iskat-na-nebe-karta.html

Ракурс

Комету Neowise можно будет увидеть с Земли уже через неделю. Она пережила максимальное сближение с Солнцем и близка к сближению с нашей планетой.

В Украине самую яркую комету за последние семь лет можно будет увидеть перед рассветом, сообщает CNN.





Небесное тело, которое является самым ярким подобным объектом за последние семь лет, имеет название C/2020 F3. Впервые комету зафиксировали с помощью спутника Neowise в конце марта.

По наблюдениям астрономов, она уже пережила максимальное сближение с Солнцем и на следующей неделе достигнет наибольшего сближения с Землей. Увидеть комету на небе можно будет до конца июля.

Отмечается, что в следующий раз комета будет пролетать рядом с Землей в 8786 году.

В Южном полушарии небесное тело можно увидеть сразу после захода солнца, а в Северном — в предрассветные часы. Искать комету следует ориентируясь по уровню горизонта. В Украине лучше всего ее видно на небе перед рассветом.

Напомним, ранее мы сообщали, что космический телескоп Hubble получил самое подробное изображение ядра кометы, которое распалось C/2019 Y4 (ATLAS). Комета могла стать самой яркой за последние 10 лет.