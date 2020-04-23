Hubble показал красочное фото распавшейся кометы. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n137149-hubble-pokazal-krasochnoe-foto-raspavsheysya-komety-kotoraya-priblijalas-k-zemle.html

Ракурс

Космический телескоп Hubble (Хаббл) получил самое детальное на сегодняшний день изображение распавшегося ядра кометы C/2019 Y4 (ATLAS), которая могла стать ярчайшей за последние 7−10 лет. Комета должна была максимально сблизиться с Землей 23 мая, но она начала распадаться на фрагменты.

Hubble сделал новые снимки кометы 20 апреля. На них видно, что ее ядро распалось как минимум на четыре фрагмента, сообщается на портале The Astronomer’s Telegram.

Комету обнаружили в конце декабря прошлого года. Период ее обращения вокруг Солнца, по оценкам специалистов, составляет 5 тыс. 476 лет. Астрономы ожидали, что уже к середине мая комета может стать чрезвычайно яркой, так как она приблизится к нашей планете на расстояние 0,78 астрономической единицы — около 116 млн км. На момент съемки комета C/2019 Y4 (ATLAS) находилась на расстоянии примерно 0,98 астрономической единицы (примерно 146 млн км) от Земли.

В настоящее время увидеть обломки ядра кометы могут астрономы-любители при помощи крупных телескопов диаметром от 15 см. Сейчас C/2019 Y4 (ATLAS) перемещается по созвездию Жирафа и видна в течение всей ночи высоко над горизонтом.

Ранее сообщалось, что экзопланета Дагон, также известная как Фомальгаут b, никогда не существовала. Оказалось, что исчезающая из виду планета на самом деле является расширяющимся облаком пыли, образовавшимся в результате столкновения двух крупных тел.