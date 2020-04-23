Hubble показав барвисте фото комети, що розпалася. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137149-hubble-pokazav-yaskrave-foto-komety-yaka-nablyjalasya-do-zemli.html

Ракурс

Космічний телескоп Hubble (Хаббл) отримав найдетальніше на сьогоднішній день зображення ядра комети C/2019 Y4 (ATLAS), що розпалася. Вона могла стати найяскравішою кометою за останні 7−10 років. Комета повинна була максимально зблизитися з Землею 23 травня, але вона почала розпадатися на фрагменти.

Hubble зробив нові знімки комети 20 квітня. На фото видно, що її ядро ​​розпалося щонайменше на чотири фрагменти, повідомляється на порталі The Astronomer’s Telegram.

Комета була знайдена наприкінці грудня минулого року. Період її обертання навколо Сонця, за оцінками фахівців, становить 5 тис. 476 років. Астрономи очікували, що вже до середини травня комета може стати надзвичайно яскравою, адже вона наблизиться до нашої планети на відстань 0,78 астрономічної одиниці — близько 116 млн км. На момент зйомки комета C/2019 Y4 (ATLAS) перебувала на відстані 0,98 астрономічної одиниці (приблизно 146 млн км) від Землі.

Наразі побачити уламки ядра комети можуть астрономи за допомогою великих телескопів діаметром від 15 см. Зараз C/2019 Y4 (ATLAS) переміщається сузір’ям Жирафа, її можна спостерігати протягом всієї ночі високо над горизонтом.

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