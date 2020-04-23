Нацгвардія забезпечує карантинні заходи у Вишневому. Фото: ngu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n137148-spalah-covid-19-u-vyshnevomu-kilkist-infikovanyh-meshkanciv-gurtojytku-zrosla-do-78-osib.html

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Коронавірус продовжує вражати мешканців міста Вишневе у Київській області.

Станом на ранок 23 квітня у гуртожитку на вул. Освіти, 5 захворіли 78 людей, серед них — 16 дітей. Сьогодні вранці Державна установа «Київський обласний лабораторний центр МОЗ Україна» завершила ПЛР-тестування мешканців цього гуртожитку. Про це повідомила прес-служба Київської ОДА у Facebook.

Зазначається, що спеціалісти перевірили 224 зразки біологічного матеріалу, у 78 випадках підтвердилося зараження COVID-19. Серед хворих є двоє працівників гуртожитку. Троє пацієнтів госпіталізовані, а решта перебуває на самоізоляції за місцем проживання.

Крім того, обстежили чотирьох працівників поліції та одна медична сестра. Результати виявилися негативні.

Нагадаємо, в одному із гуртожитків у місті Вишневе Київській області коронавірусом інфікувалися десятки осіб. Серед заражених є діти, двоє осіб померли. Усім жителям помешкання вирішили зробити ПЛР-тести на COVID-19.