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Ракурс
Нацгвардия обеспечивает карантинные мероприятия в Вишневом. Фото: ngu.gov.ua

Вспышка COVID-19 в Вишневом: число инфицированных в общежитии возросло до 78 человек

23 апр 2020, 11:37
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Коронавирус продолжает поражать жителей города Вишневое в Киевской области.

По состоянию на утро 23 апреля в общежитии на ул. Образования, 5 заболели 78 человек, среди них — 16 детей. Сегодня утром Государственное учреждение «Киевский областной лабораторный центр Минздрава Украины» завершило ПЦР-тестирование жителей этого общежития. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

Отмечается, что специалисты проверили 224 образца биологического материала, в 78 случаях подтвердилось заражение COVID-19. Среди заболевших есть два сотрудника общежития. Три пациента госпитализированы, а остальные находятся на самоизоляции по месту жительства.


Кроме того, обследовали четырех работников полиции и одну медицинскую сестру. Результаты оказались отрицательные.

Напомним, в одном из общежитий в городе Вишневое Киевской области коронавирусом заразились десятки человек. Среди зараженных есть дети, два человека умерли. Всем жителям дома решили сделать ПЦР-тесты на COVID-19.

Источник: Ракурс


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