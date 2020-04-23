Нацгвардия обеспечивает карантинные мероприятия в Вишневом. Фото: ngu.gov.ua

https://racurs.ua/n137148-vspyshka-covid-19-v-vishnevom-kolichestvo-inficirovannyh-jiteley-obschejitiya-vozroslo-do-78.html

Ракурс

Коронавирус продолжает поражать жителей города Вишневое в Киевской области.

По состоянию на утро 23 апреля в общежитии на ул. Образования, 5 заболели 78 человек, среди них — 16 детей. Сегодня утром Государственное учреждение «Киевский областной лабораторный центр Минздрава Украины» завершило ПЦР-тестирование жителей этого общежития. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

Отмечается, что специалисты проверили 224 образца биологического материала, в 78 случаях подтвердилось заражение COVID-19. Среди заболевших есть два сотрудника общежития. Три пациента госпитализированы, а остальные находятся на самоизоляции по месту жительства.

Кроме того, обследовали четырех работников полиции и одну медицинскую сестру. Результаты оказались отрицательные.

Напомним, в одном из общежитий в городе Вишневое Киевской области коронавирусом заразились десятки человек. Среди зараженных есть дети, два человека умерли. Всем жителям дома решили сделать ПЦР-тесты на COVID-19.