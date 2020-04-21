В общежитии под Киевом коронавирусом инфицированы 37 человек

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Вспышка коронавируса зафиксирована вблизи столицы. В одном из общежитий в городе Вишневое (Киевская область) инфицированы десятки человек.

В помещении, которое расположено по адресу ул. Образования, 5, проживают около 300 человек. Общежитие находится в частной собственности. Минимум у 37 жителей подтвердили инфицирование коронавирусом. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга 21 апреля.

Среди инфицированных есть дети, два человека умерли. На месте работают правоохранители и местная власть. Они выясняют точное количество лиц, проживающих в общежитии. Всем жителям общежития делают ПЦР-тесты на коронавирус. СМИ пишут, что первая смерть от коронавируса в общежитии была зафиксирована в начале апреля, однако после этого жители не самоизолировались — они гуляли по городу и приглашали к себе друзей.

Володин отметил, что сейчас в общежитии введено состояние особого передвижения. Местные власти организовывают доставку продовольствия, лекарств и средств личной гигиены. Уже налажено взаимодействие и реагирование между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской районной больницей. В этой больнице уже подготовили 65 мест для инфицированных из общежития.

Он добавил, что окончательные результаты тестов будут готовы завтра — именно тогда станет ясно, сколько всего больных в общежитии.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована и в Одесской области. В Подольске инфицированы 37 человек, поэтому в город ввели войска Нацгвардии, а улицы начали дезинфицировать.