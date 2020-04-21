Карантин в Почаевской лавре: полиция отказалась блокировать город, но открыла дело из-за нарушения ограничений, фото — "BBC-Украина"

https://racurs.ua/n137040-policiya-otkazalas-blokirovat-pochaev-no-otkryla-delo-za-narushenie-karantina-v-lavre.html

Ракурс

Карантин в Почаевской лавре нарушался священниками, но блокировать въезд и выезд из города местные власти права не имела. Так решила полиция Кременецкого района Тернопольской области.

Решение районной комиссии Кременецкой РГА, которое блокирует Почаев, приняли с нарушением законодательства, сообщает «Бабель» со ссылкой на управление Нацполиции в Тернопольской области.

Силовики заявили, что местная власть не имела права закрывать город на усиленный карантин, поскольку «заседание комиссии проводилось без юристов», а в Украине «нет военного положения». В полиции заявили, которые будут работать в штатном режиме и ждать решения повторного заседания противоэпидемической комиссии. Пока вокруг Почаева, в котором находится одна из крупнейших лавр УПЦ Московского патриархата, стоят только три полицейские посты.

В Нацполиции одновременно открыли уголовное производство относительно духовников Свято-Успенской Почаевской лавры за нарушение карантина. Священники на Пасху все же пустили прихожан с прилегающей территории в храм.

На прошлой неделе санитарный врач Тернопольщины сообщила, что в Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса, а настоятель отказывался сотрудничать с медиками.

«Ракурс» сообщал, что 20 апреля председатель Кременецкой РГА сообщил о 13 случаях заболевания коронавирусом в районе и закрытии Почаева на въезд и выезд из-за пандемии.