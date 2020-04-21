Из-за вспышки коронавируса Почаев закрыли на въезд и выезд. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Почаев закрыли на карантин. В городе, расположенном в Тернопольской области, зафиксировали вспышку коронавируса. Кроме того, нарушение карантина на Пасху было зафиксировано в Почаевской лавре. Там 19 апреля, несмотря на запреты, собрались сотни людей.

Поэтому с 10.00 21 апреля в Почаеве Тернопольской области, где расположена Свято-Успенская Почаевская лавра (Московский патриархат), вводится запрет на въезд и выезд. Об этом сообщил первый заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.

Теперь контрольно-пропускные пункты для осуществления патрулирования усилят военнослужащими Кременецкого военного комиссариата, а также спасателями, которые будут проводить дезинфекцию и обеззараживание транспортных средств. Также с 21 апреля в Почаеве вводят пропускную систему. В город сможет заехать только спецтранспорт, который влияет на обеспечение жизнедеятельности города, и только по соответствующим пропускам.

По словам Онишкевича, такое решение принял на внеочередном заседании Кременецкий районный штаб по чрезвычайным ситуациям после того, как за последние сутки количество больных коронавирусной болезнью в Почаеве выросло на 13 человек. Еще одной причиной закрытия города стало массовое нарушение карантина в Почаевской лавре. Заместитель председателя местной РГА попросил жителей города сидеть дома, а гостей Почаева — поехать домой.

Онишкевич добавил, что по состоянию на 20 апреля в Почаеве официально подтвердили 13 случаев инфицирования коронавируса, всего в Кременецком районе — 42 случая.

Как писал «Ракурс», во время празднования Пасхи полиция зафиксировала 19 нарушений карантина целом по Украине. Были возбуждены пять уголовных производств.