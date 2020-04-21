Через спалах коронавірусу Почаїв закрили на в’їзд та виїзд. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n137016-cherez-spalah-koronavirusu-pochayiv-zakryly-na-v-yizd-ta-vyyizd-lavra-porushyla-karantyn.html

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Почаїв закрили на карантин. У місті, що розташоване у Тернопільській області, зафіксували спалах коронавірусу. Окрім того, порушення карантину на Великдень було зафіксоване у Почаївській лаврі. Там 19 квітня попри заборони зібралися сотні людей.

Відтак з 10.00 21 квітня у Почаєві Кременецького району на Тернопільщині, де розташована Свято-Успенська Почаївська лавра (Московський патріархат), вводиться заборона на вʼїзд і виїзд. Про це повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації Вʼячеслав Онишкевич у Facebook.

Тепер контрольно-пропускні пункти для здійснення патрулювання посилять військовослужбовцями Кременецького військового комісаріату, а також рятувальниками, які проводитимуть дезінфекцію і знезараження транспортних засобів. Також з 21 квітня у Почаєві запроваджують пропускну систему. У місто зможе заїхати лише спецтранспорт, який впливає на забезпечення життєдіяльності міста, і лише за відповідними перепустками.

За словами Онишкевича, таке рішення ухвалив на позачерговому засіданні Кременецький районний штаб із надзвичайних ситуацій після того, як за останню добу кількість хворих на коронавірусну хворобу в Почаєві зросла на 13 осіб. Ще однією причиною закриття міста стало масове порушення карантину у Почаївській лаврі. Заступник голови місцевої РДА попросив жителів міста сидіти вдома, а гостей Почаєва — поїхати додому.

Онишкевич додав, що станом на 20 квітня у Почаєві офіційно підтвердили 13 випадків інфікування коронавірусом, загалом у Кременецькому районі — 42 випадки.

Як писав «Ракурс», під час святкування Великодня поліція зафіксувала 19 порушень карантину загалом по Україні. Були порушені п’ять кримінальних проваджень.