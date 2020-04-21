Карантин продовжать, але запровадять певні послаблення, фото — Ракурс

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Карантин в Україні продовжать, хоча при цьому запровадять певні послаблення.

Міністерство охорони здоров’я запропонує уряду пролонгувати обмежувальні заходи до 12 травня. Про це на брифінгу в МОЗ сьогодні заявив очільник відомства Максим Степанов.

Продовження карантину викликане рівнем захворюваності, який фіксують у ці дні. Водночас Степанов анонсував певні пом’якшення в карантині. Це, наприклад, стосується прогулянок у парках.

Вони будуть обмежені щодо кількості осіб і засобів захисту, які будуть в людей, — сказав Степанов.

У сенсі послаблення карантину міністр згадав і відкриття музеїв, але при цьому від відвідувачів вимагатимуть чіткого дотримання дистанції і проведення температурного скринінгу.

Крім того, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив «РБК-Україна», що 22 квітня Кабмін розгляне рішення про продовження карантину. Він також прогнозував, що обмеження діятимуть до 12 травня. Нагадаємо, що наразі карантин уряд запровадив до 22 квітня.

Учора прем'єр Денис Шмигаль також повідомив, що Кабмін планує продовжити карантин, але в той же час пом’якшити заходи в деяких сферах. В уряді та на Банковій вважають, що пік епідемії в Україні припаде на кінець квітня і початок травня.

Шмигаль вчора заявив, що після проходження піку Кабмін почне впроваджувати антикризові заходи щодо підтримки економіки.