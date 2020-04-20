Карантин в Україні продовжать

https://racurs.ua/ua/n137010-karantyn-v-ukrayini-prodovjat-ale-chastkovo-pom-yakshat-shmygal.html

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Карантин в Україні планує продовжити Кабінет міністрів України. Зараз він введений до 24 квітня, проте через те, що пік епідемії коронавірусу в країні очікується на початку травня, карантинні обмеження будуть продовжені.

Рішення про продовження карантину планують прийняти на засіданні Кабміну вже цього тижня. Про це розповів прем'єр-міністр України Дениси Шмигаль, передає «РБК-Україна».

За його словами, в Україні очікується два піки захворюваності — наприкінці квітня і між 3 і 8 травня. Про це Шмигаль розповів, посилаючись на розрахунки Національної академії наук України. У зв’язку з цим карантин продовжать, але деякі обмеження у Кабміні хочуть пом’якшити, «у двох-трьох сферах».

Прем'єр не уточнив, до якого числа буде продовжений карантин, але повідомив, що дата буде визначатися, ґрунтуючись на розрахунках Національної академії наук України. Ймовірно, обмеження продовжать щонайменше до 8 травня. Він також не розповів, яких сфер стосуватимуться послаблення.

Як повідомлялося, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується на початку травня. Після його проходження в Україні почнуть впроваджувати антикризові заходи щодо підтримки економіки.