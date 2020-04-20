Карантин в Украине продлят

https://racurs.ua/n137010-karantin-v-ukraine-prodlyat-no-chastichno-smyagchat-shmygal.html

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Карантин в Украине планирует продлить Кабинет министров Украины. Сейчас он введен до 24 апреля, однако из-за того, что пик эпидемии коронавируса в стране ожидается в начале мая, карантинные ограничения будут продлены.

Решение о продлении карантина планируют принять на заседании Кабмина уже на этой неделе. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денисы Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

По его словам, в Украине ожидается два пика заболеваемости — в конце апреля и между 3 и 8 мая. Об этом Шмыгаль рассказал, ссылаясь на расчеты Национальной академии наук Украины. В связи с этим карантин продлят, но некоторые ограничения в Кабмине хотят смягчить, «в двух-трех сферах».

Премьер не уточнил, до какого числа будет продлен карантин, но сообщил, что дата будет определяться, основываясь на расчетах Национальной академии наук Украины. Вероятно, ограничения продлят как минимум до 8 мая. Он также не рассказал, каких сфер будут касаться послабления.

Как сообщалось, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в начале мая. После его прохождения в Украине начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.