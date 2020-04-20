Пик эпидемии коронавируса ожидается в начале мая

https://racurs.ua/n137004-u-zelenskogo-rasskazali-kogda-mojet-nastupit-pik-epidemii-koronavirusa-v-ukraine.html

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Пик эпидемии коронавируса в Украине еще не наступил. По состоянию на утро 29 апреля в Украине зарегистрировано 5 тыс. 710 случаев инфицирования, однако количество больных может значительно увеличиться.

Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в начале мая. Об этом сегодня на совещании с президентом Владимиром Зеленским рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет пресс-служба Офиса президента.

После его прохождения в Украине начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. Отметим, что сейчас в Украине карантин введен до 24 апреля.

Одним из способов преодоления безработицы в Украине будет стимулирования малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Этот сектор после кризиса будет нуждаться в помощи государства. Также у Зеленского ждут положительной динамики агропроизводства. Но самое главное — получить транш от Международного валютного фонда.

Также президент и премьер обсудили дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения ожидали, что пик эпидемии в Украине будет в середине апреля. Однако позже стало известно, что количество больных может значительно увеличиться, если будут зафиксированы массовые нарушения карантина на Пасху.