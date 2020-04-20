Автоматическое обновление Виндовс сломало компьютеры. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/n137003-avtomaticheskoe-obnovlenie-windows-slomalo-komputery.html

Ракурс

Автоматическое обновление Windows (Виндовс), которое вышло 14 апреля для Windows 10, рекомендовали установить всем пользователям. Однако после установки у многих начались проблемы.

Пользователи, установившие обновление для Windows 10, начали жаловаться на многочисленные неполадки. Среди жалоб — «синий экран смерти», разрывы связи Bluetooth и Wi-Fi, проблемы с подключением, низкая производительность. Некоторые пользователи также столкнулись с глобальным сбоем системы. Об этом пишет издание Windows Latest.

Также у некоторых пользователей после установки апдейта появляются ошибки 0×8007000d, 0×800f081f, 0×80073701 и другие. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются пользователи, — снижение скорости передачи данных через Wi-Fi. Так, один из пользователей сообщил, что после установки обновления для Windows 10 у него скорость интернета снизилась до 5−6 мегабит в секунду, хотя раньше она была 200 мегабит в секунду.

Обновление под номером KB4549951 уже не доступно для загрузки. Microsoft пока официально не признала наличие подобных проблем, однако специалисты уже порекомендовали удалить проблемное обновление, если оно было установлено. Сделать это можно в разделе обновлений.

Напомним, ранее корпорация Microsoft (Майкрософт) объявила, что прекращает поддерживать операционную систему Windows 7 (Виндовс 7).