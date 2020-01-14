Microsoft прекращает поддержку системы Windows 7. Фото: staticflickr.com

https://racurs.ua/n131998-kompaniya-microsoft-s-segodnyashnego-dnya-prekraschaet-podderjku-sistemy-windows-7.html

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Корпорация Microsoft (Майкрософт) объявила, что прекращает поддерживать операционную систему Windows 7 (Виндовс 7).

Поддержка популярной среди многих пользователей ОС прекращается с сегодняшнего дня, 14 января. Сама система для ПК работать не перестанет, но компания из американского Редмонда сегодняшнего дня прекращает обеспечивать ее техническую поддержку, предоставлять обновления и обновления системы безопасности. Об этом сообщается на веб-странице «Майкрософт».

Компания предложила пользователям старой ОС перейти на Windows 10, если компьютеру менее трех лет. Если же компьютер старый, то специалисты рекомендуют обновить свой компьютер или ноутбук — это будет стоить примерно 199 долл. Microsoft отметила, что без обновлений систем и системы безопасности повышается угроза вирусов и вредоносного программного обеспечения.

Ранее сообщалось, что корпорация Microsoft даже после окончания срока поддержки операционной системы Windows 7 в рамках своей программы «Защита демократии от Microsoft» будет предоставлять бесплатные обновления безопасности для сертифицированных систем голосования, которые работают под ее управлением, в связи с выборами в США и других демократических странах в 2020 году.