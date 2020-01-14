Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Microsoft припиняє підтримку системи Windows 7. Фото: staticflickr.com

Компанія Microsoft відсьогодні припиняє підтримку системи Windows 7

14 січ 2020, 11:55
999

Корпорація Microsoft (Майкрософт) оголосила, що припиняє підтримувати операційну систему Windows 7 (Віндовс 7).

Підтримка популярної серед низки користувачів ОС припиняється з сьогоднішнього дня, 14 січня. Сама система для ПК працювати не перестане, але компанія з американського Редмонду відсьогодні припиняє забезпечувати її технічну підтримку, надавати оновлення та оновлення системи безпеки. Про це повідомляється на веб-сторінці «Майкрософт».

Компанія запропонувала користувачам старої ОС перейти на Windows 10, якщо комп’ютеру менше трьох років. Якщо ж комп’ютер старіший, то фахівці рекомендують оновити свій комп’ютер чи ноутбук — це коштуватиме приблизно 199 дол. Microsoft зазначила, що без оновлень систем і системи безпеки підвищується загроза вірусів і шкідливого програмного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що корпорація Microsoft навіть після закінчення терміну підтримки операційної системи Windows 7 в межах своєї програми «Захист демократії від Microsoft» надаватиме безкоштовні оновлення безпеки для сертифікованих систем голосування, котрі працюють під її управлінням, у зв’язку з виборами в США та інших демократичних країнах у 2020 році.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Біля офісу Зеленського вимагають «не шити білими нитками» справу Шеремета (ФОТО)

Біля Офісу президента збирають підписи під листами до глави держави, у яких вимагають «не шити білими нитками» справу про вбивство Шеремета. Активісти на Банковій вимагають в Зеленського справедливого розслідування щодо Антоненка, Кузьменко та Дугарь

Новини України
14:18

Битва за мантії суддів: Верховний суд вирішить долю майже 500 кандидатів

Верховний суд у січні розгляне апеляційні скарги приблизно 200 кандидатів у судді місцевих судів. Раніше Касаційний адміністративний суд задовольнив позов однієї із суддів проти ВККСУ, яка вважає конкурс на суддівські вакансії незаконним

Юридичні новини
12:12