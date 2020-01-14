Microsoft припиняє підтримку системи Windows 7. Фото: staticflickr.com

https://racurs.ua/ua/n131998-kompaniya-microsoft-vidsogodni-prypynyaie-pidtrymku-systemy-windows-7.html

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Корпорація Microsoft (Майкрософт) оголосила, що припиняє підтримувати операційну систему Windows 7 (Віндовс 7).

Підтримка популярної серед низки користувачів ОС припиняється з сьогоднішнього дня, 14 січня. Сама система для ПК працювати не перестане, але компанія з американського Редмонду відсьогодні припиняє забезпечувати її технічну підтримку, надавати оновлення та оновлення системи безпеки. Про це повідомляється на веб-сторінці «Майкрософт».

Компанія запропонувала користувачам старої ОС перейти на Windows 10, якщо комп’ютеру менше трьох років. Якщо ж комп’ютер старіший, то фахівці рекомендують оновити свій комп’ютер чи ноутбук — це коштуватиме приблизно 199 дол. Microsoft зазначила, що без оновлень систем і системи безпеки підвищується загроза вірусів і шкідливого програмного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що корпорація Microsoft навіть після закінчення терміну підтримки операційної системи Windows 7 в межах своєї програми «Захист демократії від Microsoft» надаватиме безкоштовні оновлення безпеки для сертифікованих систем голосування, котрі працюють під її управлінням, у зв’язку з виборами в США та інших демократичних країнах у 2020 році.