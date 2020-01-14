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На Філіппінах евакуюють 30 тис. жителів через виверження вулкана, фото: piqsels

На Філіппінах евакуюють 30 тис. жителів через виверження вулкана (ФОТО)

14 січ 2020, 11:52
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Виверження вулкана Таал на Філіппінах стало причиною евакуації понад 30 тис. жителів.

У регіоні рівень небезпеки підвищили до передостаннього четвертого. Про це повідомляє Урядове агентство з реагування на катастрофи.

Фахівці зафіксували виверження вулканічних решток та попелу, відбуваються постійні вібрації. У стовпі з вулканічних решток та попелу, як повідомляють очевидці, спалахувала блискавка.

У Філіппінському інституті вулканології та сейсмології розповіли про близько 50 вулканічних землетрусів. Це свідчить про зростання кількості магми.

На Філіппінах евакуюють 30 тис. жителів через виверження вулкана, фото: Associated Press

На Філіппінах евакуюють 30 тис. жителів через виверження вулкана, фото: Associated Press

На Філіппінах евакуюють 30 тис. жителів через виверження вулкана, фото: Associated Press

Влада країни запровадила заходи, які допоможуть уникнути жертв. Проведена евакуація понад 30, 4 тис. жителів у Батангасі та сусідній провінції Кавіте. Найближчі держустанови та школи закрили. Міжнародний аеропорт у Манілі, столиці країни, тимчасово не працює.

Оголошено четвертий рівень небезпеки. П’ятий, найвищий рівень небезпеки, оголошують перед самим виверженням вулкана.

Раніше в Італії внаслідок виверження вулкана Стромболі загинули люди. Він знаходиться на північ від Сицилії.


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