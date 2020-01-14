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На Филиппинах эвакуируют 30 тыс. жителей из-за извержения вулкана, фото: piqsels

На Филиппинах эвакуируют 30 тыс. жителей из-за извержения вулкана (ФОТО)

14 янв 2020, 11:52
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Извержение вулкана Таал на Филиппинах стало причиной эвакуации более 30 тыс. жителей.

В регионе уровень опасности повысили до предпоследнего четвертого. Об этом сообщает Правительственное агентство по реагированию на катастрофы.

Специалисты зафиксировали извержение вулканических остатков и пепла. В столбе из вулканических остатков и пепла, как сообщают очевидцы, они видели молнию.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии рассказали о 50 вулканических землетрясениях. Это свидетельствует о росте количества магмы.

На Филиппинах эвакуируют 30 тыс. жителей из-за извержения вулкана, фото: Associated Press

На Филиппинах эвакуируют 30 тыс. жителей из-за извержения вулкана, фото: Associated Press

На Филиппинах эвакуируют 30 тыс. жителей из-за извержения вулкана, фото: Associated Press

Власти страны ввели меры, которые помогут избежать жертв. Проведена эвакуация более 30, 4 тыс. жителей в Батангас и соседней провинции Кавите. Ближайшие госучреждения и школы закрыли. Международный аэропорт в Маниле, столице страны, временно не работает.

Объявлен четвертый уровень опасности. Пятый, самый высокий уровень опасности, объявляют перед самым извержением вулкана.

Ранее в Италии в результате извержения вулкана погибли люди. Он расположен к северу от Сицилии.


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