Автоматичне оновлення Віндовс зламало комп'ютери. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/ua/n137003-avtomatychne-onovlennya-windows-zlamalo-komp-utery.html

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Автоматичне оновлення Windows (Віндовс), яке вийшло 14 квітня для Windows 10, рекомендували встановити всім користувачам. Проте після установки у багатьох почалися проблеми.

Користувачі, які встановили оновлення для Windows 10, почали скаржитися на численні негаразди у роботі. Серед скарг — «синій екран смерті», розриви зв’язку Bluetooth і Wi-Fi, проблеми з підключенням, низька продуктивність. Деякі користувачі також зіткнулися з глобальним збоєм системи. Про це пише видання Windows Latest.

Також у деяких користувачів після установки апдейта з’являються помилки 0×8007000d, 0×800f081f, 0×80073701 і інші. Одна з найчастіших проблем, з якою стикаються користувачі, — зниження швидкості передачі даних через Wi-Fi. Так, один із користувачів повідомив, що після установки оновлення для Windows 10 у нього швидкість інтернету знизилася до 5−6 мегабіт у секунду, хоча раніше вона була 200 мегабіт у секунду.

Оновлення під номером KB4549951 вже недоступне для завантаження. Microsoft наразі офіційно не визнала наявність подібних проблем, проте фахівці вже порекомендували видалити проблемне оновлення, якщо воно було встановлене. Зробити це можна у розділі оновлень.

Нагадаємо, раніше корпорація Microsoft (Майкрософт) оголосила, що припиняє підтримувати операційну систему Windows 7 (Віндовс 7).