Окупанти на Донбасі підстрелили українського військового. Фото: Главком

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Ракурс

Війна на Донбасі триває. Сьогодні терористи та проросійські бойовики вчергове обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок чого був поранений український військовий.

Військовослужбовець Збройних сил отримав кульове поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що українського бійця евакуаційною технікою було оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Новоолександрівка. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, втрати окупантів уточнюються.

Додамо, що за минулу добу терористи на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських військових, використовуючи заборонене озброєння. Зокрема обстріли здійснювались з мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше окупанти поранили трьох бійців ООС. Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го і 82-го калібрів, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.