На Великдень поліція порушила п'ять кримінальних проваджень. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n137001-nacpoliciya-porushyla-p-yat-kryminalnyh-sprav-proty-upc-mp-za-porushennya-karantynu-na-velykden.html

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Великдень в Україні святкувався 19 квітня. Попри карантин і введені обмеження у богослужіннях взяли участь 130 тис. українців. У деяких храмах були зафіксовані масові порушення.

Під час святкування Великодня поліція зафіксувала 19 порушень карантину загалом по Україні. Були порушені п’ять кримінальних проваджень. Про це в Facebook повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Усі кримінальні провадження пов’язані з порушеннями у храмах Української православної церкви Московського патріархату. Чотири з них були відкриті в Донецькій області і одне — в Тернопільській, пише «Громадське». Всі вони порушені за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Найбільш грубі порушення були в Почаївській лаврі (Тернопільська область) і в Святогірській (Донецька область). Зазначається, що в порушеннях винні, насамперед, настоятелі, які допустили велике скупчення людей в храмах, хоч і знали про всі введені обмеження.

Нагадаємо, святкові богослужіння проводилися у 13 тис. 658 храмах у всіх регіонах країни, участь в них взяли майже 130 тис. осіб. Поліція виявила 19 випадків порушень карантину в 13 областях.