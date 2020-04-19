Поліція виявила десятки порушень під час богослужінь. Фото: МВС

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В Україні у ніч на Великдень у святкових богослужіннях взяли майже 130 тис. осіб.

Загалом святкові богослужіння проводилися у 13 тис. 658 храмах в усіх регіонах держави. У поліції заявили, що порушення карантину були зафіксовані у 19 випадках, коли у храмах знаходилося понад 10 вірян. Порушення зафіксовані у 13 областях. Про це 19 квітня повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією відомства, поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення.

Як повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, порушення умов карантину виявили під час богослужінь у Донецькій області — чотири випадки, Дніпропетровській та Запорізькій областях — по да випадки. Одиночні порушення реєстрували у Києві, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Рівненській, Одеській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Наголошується, що правоохоронці склали три адміністративні протоколи за ст. 44−3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що УПЦ МП на Великдень провела хресний хід у Свято-Введенському храмі в Києві. Участь взяли близько 50 осіб без масок і засобів захисту.