Полиция выявила десятки нарушений во время богослужений. Фото: МВД

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Ракурс

В Украине в ночь на Пасху в праздничных богослужениях взяли почти 130 тыс. человек.

В целом, праздничные богослужения проводились в 13 тыс. 658 храмах во всех регионах государства. В полиции заявили, что нарушения карантина были зафиксированы в 19 случаях, когда в храмах находилось более 10 верующих. Нарушения зафиксированы в 13 областях. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

По информации ведомства, полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения.

Как сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, нарушения условий карантина обнаружили во время богослужений в Донецкой области — четыре случая, Днепропетровской и Запорожской областях — по да случая. Одиночные нарушения регистрировали в Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Отмечается, что правоохранители составили три административных протокола по ст. 44−3 (нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях.

Напомним, СМИ сообщили, что УПЦ МП на Пасху провела крестный ход в Свято-Введенском храме в Киеве. Участие приняли около 50 человек без масок и средств защиты.